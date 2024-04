Revocato a Milano lo sciopero Atm dell’11 aprile | la prefettura | “Garantita mobilità per il G7 e la partita Milan-Roma”

(Di lunedì 8 aprile 2024) Il prefetto diClaudio Sgargaglia ha disposto la precettazione dei lavoratori dell’Azienda trasportiesi (Atm) che intendevano scioperare giovedì 11. La protesta sarebbe dovuta durare quattro ore, dalle 20 alle 24, ma l’autorità pubblica ha deciso di imporre ai dipendenti di lavorare per evitare disagi allain concomitanza dei due eventi che si svolgeranno quel giorno, cioè l’apertura del Forum del G7 Trasporti e ladi calcio, durante la quale si prevede un afflusso di 75mila tifosi. Loera stato proclamato dai sindacati Filt Cgil e Uiltrasporti. Laha spiegato che “in una dinamica di confronto democratico e di relazioni sindacali, il prefetto ha ...

