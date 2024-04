Restrizioni sul bonus barriere architettoniche | che cosa c’è da sapere

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 8 aprile 2024) Il recente decreto 39/2024 è intervenuto sulla materia relativa alal 75% andando a limitare parecchio la possibilità di utilizzo di tale agevolazione fiscale. Il quadro applicativo che viene ora a delinearsi risulta piuttosto articolato, ed è possibile distinguere principalmente tre ambiti temporali: a) dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023; b) dal 1° gennaio 2024 al 30 marzo 2024; c) dal 31 marzo 2024 in avanti. Pertanto, relativamente alle spese sostenute nel primo periodo sopra riportato, l’esercizio delle opzioni di sconto e cessione è sempre possibile ed i lavori ammessi sono tutti quelli elencati nel decreto del ministro dei Lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 198, compresi quindi anche la sostituzione degli infissi o il rifacimento dei bagni, ai quali inizialmente non si era pensato. Il decreto ...