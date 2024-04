Renzi | il Pd è in debito di ossigeno | torni riformista

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024) "Il triste risveglio pugliese aiuterà a capire che il Pd ha un futuro solo se smette di fare la sesta stella e torna a fare il partito. Sarà capace? Bella domanda. Nel frattempo l'unica alternativa alla destra sovranista e alla sinistra populista siamo noi. Non è poco". Così Matteonella sua e-news. "Intanto - aggiunge - il Pd che insegue il Movimento 5 Stelle va ind'. Perché? Perché Conte ha un unico obiettivo: distruggere il PD. E il PD sembra vittima della sindrome di Stoccolma. Da Bari a Torino il glorioso partitodi una volta sembra farsi dettare la linea dal grillismo che a sua volta segue la direzione illuminata tracciata dagli statisti de Il Fatto Quotidiano. Verrà presto il tempo in cui il ricordo dei nostri anni - coperto per molto tempo dalla ...