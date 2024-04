Regno Unito | la fine dell’era degli studenti-lavoratori che emigravano per imparare l’inglese | niente più visto per l’effetto Brexit

(Di lunedì 8 aprile 2024) Dal 4 aprile il salario minimo per ottenere il via libera è salito a 38.700 sterline e dovrà essere un lavoratore qualificato. Escluse le professioni nella sanità pubblica o nell’assistenza sociale di cui il Paese ha bisogno

Il videomessaggio della principessa Kate, che ha annunciato in video di avere il cancro e di essersi sottoposta alla chemioterapia, e le preoccupanti notizie sulla salute di re Carlo III, hanno in ... (open.online)

Tempesta Kathleen, allerta meteo in Gran Bretagna: venti fino a 110 km/h e onde alte 10 metri. Circa 140 voli cancellati - È allerta meteo in Gran Bretagna dove la tempesta Kathleen ha già causato molti disagi nel Regno Unito e in Irlanda nello scorso weekend. Secondo le previsioni del Met Office, la Cornovaglia, il Devon ...ilmessaggero

Regno Unito, stop al visto per i giovani italiani assunti in bar e ospedali: per lavorare serve un reddito di almeno 38mila sterline - Non era bastata la Brexit, dallo scorso primo aprile è partita una nuova stretta decisa dal governo di Rishi Sunak per rafforzare ulteriormente le norme anti-immigrazione nel Regno Unito. Colpendo ...ilgazzettino

Elden Ring è di nuovo tra i giochi più venduti nel Regno Unito: vediamo la Top 10 settimanale - La classifica di vendita dei giochi fisici del Regno Unito ci mostra i 10 giochi più acquistati e tra questi è presente anche Elden Ring che risale di molte posizioni.multiplayer