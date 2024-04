Regione Lazio “Carta tutto treno” | successo per la campagna in difesa dei pendolari | tante firme raccolte

(Di lunedì 8 aprile 2024)– “Sono statepiù di millesia online che sui modulicei durante i banchetti organizzati nelle diverse piazze. Non possiamo che esprimere profonda gratitudine alle centinaia di persone che hanno sostenuto questaindelle ragioni deidel nostro territorio e del potenziamento del trasporto pubblico sostenibile. Questa L'articolo Temporeale Quotidiano.

Viabilità DELL’8 APRILE 2024 ORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO, DOVE ABBIAMO CODE A TRATTI ... (romadailynews)

MO.S.E.C.: rivoluzionare la ricarica delle auto elettriche con blockchain e intelligenza artificiale: ...con la Zerodivision e il CeRSITeS - Centro di Ricerca e Servizi per l'Innovazione Tecnologica e Sostenibile dell'Università La Sapienza di Roma ed ha ottenuto un finanziamento della Regione Lazio per ...

Le detrazioni a carico dello stato per il superbonus edilizio superano i 122 miliardi. Un milione anche ai proprietari di 8 castelli: ... su un totale di 494.406 asseverazioni depositate, la regione con il maggior numero di interventi e ...52 euro), due nel Lazio, 2 in Lombardia e uno in Basilicata.