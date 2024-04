Reggio Calabria | 24enne ucciso a colpi di fucile | era in auto e stava andando al lavoro

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di lunedì 8 aprile 2024) (Adnkronos) – Domenico O., ilvittima questa mattina di un agguato in località Prateria di San Pietro di Caridá, a, era al volante della suaquando una o forse più persone lo hanno raggiunto e ferito adi. L'operaio, morto poco dopo in ospedale, non aveva precedenti penali e