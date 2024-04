Real Madrid-Manchester City | Guardiola | “Non siamo venuti qui per controllare ma per punirli”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 8 aprile 2024) “Walker per domani è out, peccato perché sarebbe stato l’ideale perVinicius e avrei tanto voluto averlo. Ma non ci sarà e non posso farci nulla, abbiamo avuto tanti infortuni e io devo trovare le soluzioni giuste e provare a fare un buon risultato”. Lo ha detto l’allenatore del, Pep, alla vigilia del match contro ilal Bernabeu: “La scorsa stagionepassati noi, in quella primaandati fuori per un soffio, i tecnici sono gli stessi, invece ci sono nuovi giocatori. Vedremo, comunque piò essere un vantaggio giocare il ritorno in casa. Però prima ci saranno questi 90 minuti a, in cui loro saranno molto pericolosi. Ma noi abbiamo un livello emozionale immenso, sappiamo che ...