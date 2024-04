Real Madrid | Ancelotti | “Col City non è una finale anticipata”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 8 aprile 2024) Carloha parlato in conferenza stampa in vista dell’andata della doppia sfida contro il Manchester. Anche se dall’altra parte ci sono i campioni in carica e c’è un collega vincente come Pep Guardiola, ‘Re Carlo‘ è consapevole dei mezzi della sua squadra: “In panchina ci sono due allenatori con grande esperienza, ma in campo ci sono campioni con una qualità straordinaria e credo che sia questo il bello della partita. Non è la sfida tra i due tecnici, ma tra grandi calciatori, sarà lì che si farà la differenza. Pep è un grande allenatore, un grande stratega, le sue squadre giocano bene a calcio, è sempre difficile affrontarlo”. Come dettosono tra le grandi favorite, due squadre che sulla carta si equivalgono e anchela pensa così: “Sarà una doppia sfida affascinante ...