Re Carlo e Camilla | l' angosciante anniversario di nozze | rumors da Palazzo | la scena tristissima

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024) Quello del prossimo 9 aprile sarà undi matrimonio diverso da quelli precedenti per Re. Come riportano i media britannici "l'atmosfera dell'evento sarà pervasa da una tinta di tristezza". Del resto la famiglia reale sta passando un momento molto difficile visto che sia il sovrano sia Kate Middleton stanno combattendo contro il cancro. Secondo l'ex maggiordomo di Re, ci sarà un sobrio festeggiamento privato, una cena di basso profilo, con il consueto scambio di regali e dei biglietti d'auguri, ha detto all'Express Grant Harrold, che lavorò per l'allora principedal 2004 al 2011. "Non posso credere che quest'anno siano 19 anni - ha aggiunto - Ero lì quel giorno, in chiesa. Lo festeggeranno, ma senza grandi celebrazioni".e ...