Ranking ATP aggiornato a lunedì 8 aprile | Berrettini 84esimo | nove italiani in top 100

(Di lunedì 8 aprile 2024)nella top 100 delATP, solo uno in meno del record di presenze azzurre da quando esiste ilcomputerizzato (1973). E la new entry stavolta è il volto finalmente sorridente di Matteo, che a Marrakech conquista il suo ottavo titolo in carriera nel circuito maggiore e sale in 84esima posizione, scalando 51 posti. Si tratta del primo titolo dal trionfo al Queen’s del 2022 e il primo sulla terra battuta da Belgrado 2021, ma soprattutto è un’iniezione di fiducia non indifferente per un grande talento del tennis italiano costretto a fare i conti nel recente passato con i problemi fisici. Primo azzurro rimane naturalmente Jannik Sinner, secondo con 8.710 punti. Tra i movimenti della top 10 si registra il salto di Hubert Hurkacz, che sale in ottava posizione, con Casper ...

Ben Shelton Beats Tiafoe To Win Houston, Rises to Career-High No.14 in Rankings - Ben Shelton beat close friend and countryman Frances Tiafoe in three tight sets 7-5, 4-6, 6-3 to win the U.S Men’s Clay Court Championships for the first time – and is now aiming to crack the top 10 ...ubitennis

L’aria di Montecarlo e i regali di Fritz fanno fare cento a un buon Musetti - Lorenzo Musetti ha vinto il suo match di primo turno al Masters 1000 di Montecarlo. Rendimento basso per Fritz al servizio e con il dritto ...tennisfever

Ranking ATP, Italia vicina al record: 9 Top 100 - L'Italia avvicina il record storico di dieci Top 100 nei PIF ATP Rankings, la classifica ATP basata sui migliori risultati delle ultime 52 ...sport.tiscali