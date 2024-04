Ranking ATP 8 aprile 2024 | Matteo Berrettini torna in una top-100 con nove italiani! Sinner | il riferimento

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 8 aprile 2024) Si apre una nuova settimana ed è a Montecarlo che lo sguardo tennistico si rivolge in fatto di stagione sulla terra rossa. Nel Principato i tennisti più forti si confronteranno per dare seguito a un percorso che culminerà sul mattone tritato con gli impegni a Roma e nel Roland Garros e, dopo Wimbledon, avrà l’importante appendice delle Olimpiadi di Parigi. Novak Djokovic ha portato a 420 le settimane da n.1, un dato spropositato quello del serbo, che può fregiarsi anche del titolo di massimotennistico più anziano della storia. Nole guida con i suoi 9725 punti a precedere Jannik(8710) e lo spagnolo Carlos Alcaraz (8645). Unche cercherà di insidiare il primato del campione nativo di Belgrado. Una top-10 in cui si registra l’ascesa al n.8 del polacco Hubert Hurkacz, a segno per la prima volta in un torneo sul ...