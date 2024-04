Ramadan | bufera anche al Politecnico di Milano | studenti musulmani chiedono lo stop delle lezioni

(Di lunedì 8 aprile 2024) Siena chiama,risponde. Oraglimusulmano deldivogliono che la loro università chiuda per il. E non solo il 10 aprile per la fine delmaper l’Eid al-Adha di giugno. Il modello Pioltello ha scatenato un effetto- domino, raccolto e rilanciato da Tomaso Montanari, il rettore dell’Università per stranieri di Siena, che ha dato il là a una serie di proposte provenienti dalle comunità musulmae per ritagliare il proprio calendario nelle istituzioni scolastiche italiane. “Sarebbe una richiesta sensata e se arrivassedaglidi altri atenei sarebbe ancora meglio”: così ha auspicato unaresponsabili dell’Associazione ...

La fine del Ramadan il prossimo 10 aprile vedrà per la prima volta una Scuola italiana chiudere per permettere i festeggiamenti dei bambini musulmani, che rappresentano il 40% della sua popolazione (ilgiornale)

Ora anche gli studenti del Politecnico di Milano vogliono che la loro università chiuda, non solo il 10 aprile per la fine del Ramadan ma anche per l'Eid al-Adha di giugno. Sardone: "Subdoli ... (ilgiornale)

Cultura della legalità, 100 studenti a lezione con i carabinieri - Proseguono gli incontri dei Carabinieri della Compagnia di Frosinone nell’ambito della “Cultura della Legalità”, progetto promosso dall’Arma dei Carabinieri e dal Ministero dell’Istruzione e del Merit ...informazione

Ghali alla Mecca per il Ramadan, il post polemico: «La gente in questo Paese ha dimostrato di saper stare dalla parte giusta» - Ghali si è recato alla Mecca, in Arabia Saudita. È il periodo del Ramadan. E l'artista ha deciso di condividere una foto sul suo profilo Instagram che lo ritrae con ...ilgazzettino

"Stop per il Ramadan". "Irricevibile": bufera al Politecnico di Milano per la richiesta degli studenti - Ora anche gli studenti del Politecnico di Milano vogliono che la loro università chiuda, non solo il 10 aprile per la fine del Ramadan ma anche per l'Eid al-Adha di giugno. Sardone: 'Subdoli tentativi ...informazione