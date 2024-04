Raid sulla centrale nucleare di Zaporizhzhia L’Aiea | «Danneggiato involucro del reattore»

(Di lunedì 8 aprile 2024) Le notizie di lunedì 8 aprileguerra in Ucraina, in diretta. Stoltenberg: «Kiev dovrà decidere che compromessi è disposta a raggiungere»

L’Agenzia atomica lancia l’allarme dopo i Raid sulla centrale ucraina di Zaporizhzhia: “Si rischia un grave incidente nucleare” - I bombardamenti, però, si estendono non solo all’area dell’impianto, ma a tutta la regione. Tre persone sono state uccise in attacchi lanciati dalle forze russe nella notte, come ha fatto sapere il ...ilfattoquotidiano

Zaporizhzhia, bombe su centrale nucleare: “Danni all’involucro del reattore" - UCRAINA: AIEA, DANNEGGIATO INVOLUCRO REATTORE IN Raid SU CENTRALE ZAPORIZHZHIA =L'involucro del reattore della centrale nucleare di Zaporizhzhia, nel ...affaritaliani

"Rischio incidente nucleare": nuovi Raid russi sulla regione di Zaporizhzhia - Il capo dell'amministrazione regionale, Ivan Federov, ha fatto sapere che nelle ultime 24 ore i russi hanno colpito "357 volte" otto centri abitati di Zaporizhzhia ...ilgiornale