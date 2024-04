Ragazzo di 23 anni morto suicida in diretta TikTok | respinta la richiesta del padre di riaprire il profilo

(Di lunedì 8 aprile 2024) Il tribunale civile di Bologna ha rigettato il ricorso presentato in via d'urgenza daldi Vincent Plicchi per rendere accessibile il suoe le chat. Il 23enne si era tolto la vita a ottobre insocial dopo essere stato vittima di cyberbullismo. L'obiettivo del ricorso era proprio quello di ottenere informazioni utili per azioni legali contro i responsabili.

Si è gettato dal ponte della nave da crociera sotto gli occhi impauriti e attoniti del papà e del fratello che non hanno potuto fare nulla per fermarlo. I fatti sono accaduti sulla Liberty of the ... (ilfattoquotidiano)

Si trova ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Merate un ragazzo di 20 anni , bersaglio dei componenti di una banda rivale in un parcheggio di Osnago (Lecco) dopo la serata in ... (fanpage)

A Roma un anno di musei gratis per i neomaggiorenni del 2024 - (ANSA) - ROMA, 08 APR - Tutti i giovani di Roma che sono diventati o diventeranno maggiorenni nel 2024 potranno entrare gratuitamente per un anno nel sistema museale di Roma Capitale. La Giunta Capito ...gazzettadiparma

Trapani torna in Serie C per la gioia di Giliberti - Un Trapani che in passato ha sfiorato la Serie A con Serse Cosmi ritorna ad essere protagonista e può finalmente dimenticare anni di sofferenza. Nello spareggio perso contro il Pescara c’era un ...datasport