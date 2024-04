Ragazzino pestato a morte all’uscita da scuola | identificati gli aggressori

Le immagini rimbalzano di chat in chat, da un telefono all'altro e sono inequivocabili: si vede un Ragazzino pestato in pieno giorno da un altro giovanissimo sotto gli occhi di altri coetanei. ... (today)

Le forze dell’ordine stanno indagando sul pestaggio di un Ragazzino di 14-15 anni avvenuto a Lecco in pieno giorno in mezzo alla strada, ripreso in un video poi diventato virale, in cui si vedono ... (gazzettadelsud)