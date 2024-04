Raffaella Scuotto toccante dedica a Brando | “Uno dei periodi più forti”

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di lunedì 8 aprile 2024), dopo aver lasciato Uomini e Donne in compagnia diEphrikian, coronando il suo sogno d’amore, sta cercando di godersi appieno ogni singolo momento di vita insieme al suo nuovo fidanzato. Questo, però, la sta portando a fare anche delle importanti valutazioni sulla sua vita. Ecco, infatti, che cosa ha rivelato in queste ore.integrata nella famiglia e vita di, sarà lo stesso anche all’inverso?Ephrikian esi stanno vivendo serenamente la loro storia lontano da Uomini e Donne. A causa della lontananza, però, i due ragazzi non riescono a stare insieme tanto tempo quanto vorrebbero. Questo, però, rende i loro incontri ancora più intensi e. In questi giorni, infatti, ...