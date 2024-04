Questa sera l’eclissi solare totale | è l’evento astronomico dell’anno

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 8 aprile 2024) Alle 20,18 (ora italiana) di lunedì 8 aprile 2024raggiungerà il suo apice, ma non sarà visibile dalla nostra penisola.sarà osservabile principalmente dal Nord America: le migliori località per osservaresono in Messico, dove l’oscuramentodel sole durerà 4 minuti e 28 secondi.non sarà visibile dall’Italia, ma potrà essere seguita comodamente in diretta streaming sul sito della Nasa, su quello del Virtual Telescope Project e su quello dell’Inaf. Un’eclissidi sole è l’oscuramento completo del discoda parte della luna, che si sovrappone ad esso allineandosi perfettamente. Il cono d’ombra proiettato dalla luna sulla superficie terrestre disegna una ...