Questa foto di soldati israeliani con la bandiera dell’Isis è falsa

(Di lunedì 8 aprile 2024) Il 26 marzo 2024 è stato pubblicato su Facebook un post contenente un’immagine che mostra una dozzina di uomini in uniforme militare, in posa per una, reggere due bandiere. Quella sulla sinistra è lautilizzata dall’Isis, gruppo terrorista islamista. Quella sulla destra, invece, è ladi Israele. Secondo l’autore del postsarebbe la prova che Israele e «ISIS» siano «grandi amiconi». Si tratta di un’immagine modificata, che veicola una notizia. Nellaoriginale – pubblicata su X il 5 luglio 2023 dall’account ufficiale delle forze di Difesa israeliane (IDF) – non compare la. Gli uomini in uniforme infatti tengono in mano ladi Israele, e una ...