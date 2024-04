Quello che è successo quando questa foto crudele è diventata virale | è una lezione per tutti noi

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di lunedì 8 aprile 2024) Internet offre a molti bulli o persone infelici un posto dove attaccare gli sconosciuti con le loro parole. Alcune persone tendono a essere i bersagli più comuni, anche oggi. Sembra che molti provino una sorta di piacere nel ferire gli altri con le parole e l’uso della tecnologia, estoria non fa eccezione. La differenza instoria è che la vittima è riuscita a parlare e ad affrontare chi ha cercato di farle del male. Jennifer Knapp Wilkinson un giorno stava facendo la spesa nel suo supermercato locale, come al solito,ha perso l’equilibrio. È caduta e ha cercato di aggrapparsi alla scaffalatura vicina, ma ha fatto fatica, soprattutto perché è legata a uno scooter. Jennifer è riuscita a raddrizzarsi nonostante la mancanza di persone intorno a lei. Purtroppo, Jennifer avrebbe scoperto di non essere ...