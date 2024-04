Quando il Papa “si sveglia” contro la maternità surrogata

(Di lunedì 8 aprile 2024) Roma, 8 apr –Francescola. Scontato, direte voi. Non è la prima volta, sottolineeranno i cattolici più ferventi. Tutto vero. La questione,si parla di Jorge Bergoglio, non riguarda mai i concetti né tantomeno la loro espressione, ma la visibilità mediatica di cui essi godono: un fatto non sempre costante, nel suo ponrificato.FrancescolaCome riportato da vari media, tra cui Il Secolo d’Italia, Francesco sullaè diretto e senza sconti. Com’era logico che fosse laddove interpellato o meno sull’argomento. Nel documento ufficiale del Dicastero per la Dottrina della Fede, Dignitas infinita, proprio con il via ...

Claris Appiani ucciso in tribunale a Milano, il papà: “Non saprò mai come l’assassino è entrato con la pistola” - A nove anni dalla strage nel palazzo di giustizia di Milano, parlano a Fanpage.it i genitori dell’avvocato Lorenzo Claris Appiani, che il 9 aprile 2014, a 37 anni, perse la vita ucciso a colpi di ...fanpage

L’Ue ascolti il Papa: l’aborto non è un diritto e viola la dignità umana - Il Parlamento europeo vota per inserire il diritto all'aborto nella Carta Ue. Una scelta scellerata, come ribadito da "Dignitas infinita" ...tempi

L’arcivescovo Vincenzo Paglia: «Papa Francesco non vuole etichette, bisogna tutelare tutta la vita» - Città del Vaticano - «Quella di Francesco è un’esortazione a guardare alla vita in tutti i suoi risvolti, senza contrapposizioni. Non a caso, il Papa non usa più l’espressione “ principi non negoziabi ...roma.corriere