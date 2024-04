(Di lunedì 8 aprile 2024) Il ministrocontinua a difendere la sua proposta di sanatoria, attaccato dalle opposizioni come condonoe accolto con freddezza dalla maggioranza. Il testo dovrebbe essere definito entro fine aprile, ha detto. Nel frattempo continuano le ipotesi su quali interventi saranno inclusi.

La dirigenza azzurra è al lavoro per regalare alla piazza di Napoli un allenatore capace di invertire il trend negativo. Conte , il vero sogno di De Laurentiis, secondo De Maggio potrebbe essere ... (spazionapoli)

Le ultime previsioni del tempo non fanno registrare solo un innalzamento progressivo delle temperature ma anche un fenomeno atmosferico particolare e in genere poco frequente ma che abbiamo visto ... (iltempo)

Quando arriva il piano edilizio salva-casa di Salvini e chi potrà usarlo - Il ministro Salvini continua a difendere la sua proposta di sanatoria salva-casa, attaccato dalle opposizioni come condono edilizio e accolto con freddezza ...fanpage

Se vuoi lavorare per meno ore a settimana questa è la buona notizia che aspettavi - La settimana corta arriva in Parlamento: dalle opposizioni le prime proposte per favorire la riduzione dell'orario di lavoro.money

Ferrari post-Giappone col sorriso: dal Canada a Baku, le prossime piste amiche - Superato il banco di prova di Suzuka, la monoposto del Cavallino ha dimostrato di esserci. Attesa per gli sviluppi che la miglioreranno ancora. E già la Cina potrebbe dare conferme ...gazzetta