Quali scenari di guerra ora e domani in Ucraina

(Di lunedì 8 aprile 2024) Nelle ultime ore, in un attacco che sfida ogni logica, una colonna corazzata russa ha attraversato la campagna aperta vicino al villaggio di Tonenke, regione di Donetsk, ed è stata respinta da droni e armi anticarro: circa una dozzina di carri armati e altri veicoli blindati sono stati polverizzati. Ancora una volta, le unità ucraine hanno respinto un assalto mal pianificato e mantenuto le loro posizioni. Ma simili attacchi s’intensificano e iniziano a saturare le difese ucraine, fino al punto che uno o più fronti potrebbero presto cedere. La risposta sul perché i russi sacrificano così tanti uomini e mezzi, e fino a quando reggeranno le difese di Kiev, arriverà nell’estate, quando cioè la Russia sarà pronta per dare vita a una vasta operazione offensiva su più fronti: non appena avrà armato i nuovi coscritti (140 mila nuove e fresche unità) e con il clima favorevole a facilitare ...