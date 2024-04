Quali e quante squadre giocano il Playout di Serie B | il posto in classifica che porta allo spareggio salvezza

Come spesso succede durante le soste per le nazionali, i club devono fare i conti con gli infortuni di alcuni giocatori che hanno risposto alle... (calciomercato)

Buckingham Palace viene aperto al pubblico: quanto costa visitare l’ala mai vista prima - Re Carlo III ha annunciato l'apertura al pubblico di una nuova residenza reale: a partire dalla prossima estate sarà possibile visitare l'ala est di Buckingham ...fanpage

Mary & George: recensione della miniserie con Julianne Moore - La recensione dei primi due episodi della miniserie Mary & George, con protagonista Julianne Moore. Disponibile su Sky e Now.cinefilos

Paolo Spreafico, Google Cloud: l’IA in azienda supporta la trasformazione digitale e il business - Paolo Spreafico, Director Customer Engineering per l’Italia di Google Cloud: ecco i punti essenziali da tenere in considerazione per portare l’IA in azienda ...01net