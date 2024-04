Quale di questi due è un “valore universalmente condiviso”?

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di lunedì 8 aprile 2024) La città di Milano ha ricevuto in dono una scultura in bronzo di Vera Omodeo (recentemente scomparsa) raffigurante una donna che allatta al seno il figlio. In merito, la commissione orwelliana della città ha deciso all’unanimità che questa straordinaria donna che allatta un bambino non può essere messa in Piazza Duse perché “esprime valori noncondivisi”. Quando l’ho letto non ci volevo credere: per la commissione, la scultura con non rappresenta valoricondivisi. Segnalo che nel centro di Milano, davanti a Piazza Affari, Cattelan ha realizzato un enorme dito medio. Evidentemente quel dito èdai milanesi. Il sindaco Sala ha poi accolto l’idea di Mentana di mettere la statua alla clinica Mangiagalli, dove nascono tutti i bambini a Milano. Ci sono sono nati pure i ...