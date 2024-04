Punti e coraggio Il ’Di Carlo bis’ sta funzionando

(Di lunedì 8 aprile 2024) Massimo Zilli firma una seria ipoteca sulla salvezza della Spal, a patto che la squadra non si sieda su questo 3-0 al Gubbio, prima larga vittoria dallo sporadico e solitario 5-0 di De Rossi al Cosenza di un anno e mezzo fa. Però non si può negare che a quota 40 ci si senta un poco più vicini al porto, ancorché consapevoli che nulla è ancora concluso. La Spal si ritrova sest’ultima a +3 dalla Recanatese che ha inopinatamente fatto a pezzi la Carrarese, vanta 12 lunghezze sulla Fermana che ha avvicendato l’Olbia in penultima posizione, e ora può anche concretamente sperare di trovare all’ultima giornata i sardi già retrocessi qualora servisseroanche al "Nespoli". Dopo il primo quarto d’ora contro il Gubbio, chi avesse preconizzato un 3-0 a favore della Spal sarebbe stato irriso e riempito di contumelie. Eppure così è finita, a dispetto dell’enorme possesso ...

