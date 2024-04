Protesta al Teatro San Carlo di Napoli | striscione e urla dal balcone | “Fuori la Nato da Napoli”

(Di lunedì 8 aprile 2024) Al termine della rappresentazione della ‘Gioconda’ in scena alSangli attivisti del Laboratorio Insurgencia hanno esposto unocon la scritta ‘lada’. Un’iniziativa, spiegano i promotori, “per esprimere la nostra ferma contrarietà al fatto che domani sera proprio il Sanper volere del sindaco ospiterà un concerto in pompa magna per celebrare il 75esimo anniversario della nascita del patto atlantico. Troviamo molto grave che in un momento storico così delicato e teso, con un genocidio in corso nel silenzio complice di tante delle potenze che fanno parte del patto atlantico, con una guerra ai confini dell’Europa alimentata anche dal cinismo della ...

Il regista è stato nominato con «un colpo di mano», in assenza dei rappresentanti del Comune di Roma . «È in corso un tentativo di occupazione da parte della destra di una fondamentale realtà del ... (vanityfair)

Un ulteriore surreale sviluppo al Teatro di Roma , dove martedì sera, per la prima volta dopo la forzatura della destra volta a nominare Luca De Fusco direttore generale (in assenza del presidente e ... (ilfattoquotidiano)

La Protesta al San Carlo: "Fuori la Nato da Napoli" - Striscione esposto da Insurgencia nel corso della Gioconda, per Protestare contro le celebrazioni per l'anniversario del patto atlantico previste oggi nel Massimo partenopeo ...napolitoday

Protesta ambientalista alla Galleria dell'Accademia di Firenze - Domenica 7 aprile, la tranquillità della Galleria dell'Accademia di Firenze è stata interrotta da un gruppo di attivisti di Ultima Generazione. Questi hanno srotolato uno striscione con su scritto 'Fo ...informazione

Il Fenerbahçe schiera l'under 19 in finale di Supercoppa e si ritira dopo 1 minuto di gioco - Il Fenerbahçe schiera l'Under 19 in finale di Supercoppa e si ritira subito per Protesta - VIDEO Il Fenerbahçe schiera l'Under 19 in finale di Supercoppa e si ritira subito per Protesta - VIDEO La Sup ...informazione