Pronto intervento casseforti – a combinatore meccanico o a combinatore elettronico

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di lunedì 8 aprile 2024) Nel momento in cui ci troviamo in una situazione di emergenza, per quanto riguarda il blocco di un meccanismo che può aprire la cassetta di sicurezza, possiamo chiamare ildove ci sono esperti che si occupano dell’apertura di questi dispositivi così importanti. Bisogna sapere che una cassaforte si chiude in base a un certo meccanismo che a volte è regolato da chiusura e apertura, attraverso una chiave che magari si ha in una copia, o anche in duplici, oppure c’è un meccanismo che ha a che fare con una combinazione di numeri. In questi casi quindi sarà molto importante cercare di aggirare il blocco nel caso in cui la chiave non si trova più o magari, ed è una cosa che capita spesso, non ci si ricorda più il codice numerico o alfanumerico, che aprirà la cassaforte, perché a volte ci si fida troppo della ...