Pronta o no | l’intelligenza artificiale sta arrivando nell’educazione scientifica e gli studenti hanno opinioni

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di lunedì 8 aprile 2024) Intelligenza: Il Cambiamento nell’Opinione degliNel 2018, al via del suo corso di laurea in ingegneria informatica, Johnny Chang non conosceva l’AI assistiva. Nel 2023, durante il master a Stanford,era diffusa tra gli. La Diffusione di ChatGPT ChatGPT, un Large Language Model, è diventato popolare tra gliuniversitari grazie alla sua capacità di generare risposte basate su larghe conoscenze. Tuttavia, l’accuratezza di tali risposte è oggetto di dibattito tra gli educatori. Reazioni nel Mondo Accademico Le università, preoccupate di plagio e disinformazione, stanno vietando l’uso di strumenti di intelligenza. Alcuni L'articolo ...