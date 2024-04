Pronostico e quote Miomir Kecmanovic – Matteo Berrettini | Monte Carlo 09-04-2024

(Di lunedì 8 aprile 2024)si presenta adopo la grande vittoria a Marrakech che lo ha riproposto alla grande poco tempo dopo il rientro alle competizioni. Ha speso parecchie energie ma lo gioia deve essere stata tanta e tale da compensare tutto, inoltre, non era facile pescare un avversario meno in forma di. Il InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici

A Matteo Berrettini vanno fatti in complimenti sinceri, anche se noi ieri eravamo contro di lui, solo per la quota offerta contro la sua vittoria ovviamente, che comunque è arrivata e con merito. ... (infobetting)

Sumit Nagal forse non è ancora molto conosciuto ma è sicuramente in ottima forma. E’ riuscito a entrare nei primi 100 del Ranking ATP dopo la vittoria del titolo nel Challenger sui campi in cemento ... (infobetting)

Champions League: City, PSG, Atletico Madrid e Arsenal in semifinale per le quote - Martedì 9 e mercoledì 10 aprile andranno in scena le gare d`andata dei quarti di finale della Champions League, che in questa stagione non vedranno le italiane.calciomercato

Pronostici Arsenal – Bayern Monaco e informazioni utili per scommettere: gunners leggermente favoriti - In questo articolo si possono trovare i pronostici Arsenal – Bayern Monaco, le quote dei bookmakers e analisi del match di martedì 9 aprile ore 21.00.msn

Champions League: City, PSG, Atletico Madrid e Arsenal in semifinale per le quote Betaland - ROMA - Martedì 9 e mercoledì 10 aprile andranno in scena le gare d’andata dei quarti di finale della Champions League, che in questa ...agipronews