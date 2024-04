Promozione Niente da fare Il Torrenieri cede al Fiesole

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024): Raveggi, Barzini (28’ st Mina), Lombardi, Martini, Meini, Fantecchi (C), Cicalini (14’ st Maretti), Russo, Failli (22’ st Melosi), Scala (10’ st Rachidi), Forconi (25’ st Santini). All.: Selvaggio: Viti, Caro (37’ st Martinez), Bechi (C), Di Marco M., Vannini (27’ st Cruciani), Sarri, Lorenzetti Eug., Cerbone (17’ st Rivituso), Venuto (17’ st D’Aniello), Bovini (17’ st Ventrone Tho.), Di Marco G. All.: Ciacci Arbitro: Simoncini (Pontedere) Reti: 8’ st Forconi (F), 12’ Rachidi (F) FIRENZE – Vittoria casalinga del, che supera 2-0 il. Dopo un primo tempo abbastanza povero di occasioni, la partita viene decisa nell’arco di quattro minuti in avvio di ripresa: all’8’ Forconi è abile a risolvere una mischia in area, ...