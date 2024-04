Promozione Casumaro lotta ma deve arrendersi in trasferta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024) Valsanterno 32 VALSANTERNO: Bracchetti, Pirazzoli, Valentini, Fabbri, Franceschelli (29’ st Rocchi, 43’ st El Asri), Nati (7’ st Gallinucci), Simone, Castagnini (16’ st Senese), Tonini (33’ st Abiba), Sciuto, Bali All.: Potepan.: Saccenti, Ribello, Faggioli, Barbieri, Benini, Farina, Testoni, Daniel (26’ pt Minarelli), Franceschini, Guernelli, Ginesi (3’ st Nicoli). All.: Nardiello. Arbitro: Vallone di Piacenza. Reti: 2’ pt Guernelli (C), 30’ pt Sciuto (V), 32’ st Gallinucci (V), 37’ st Abiba (V), 48’ st Nicoli (C). Note: ammoniti: Bracchetti (V), Franceschelli (V), Bali (V), Senese (V), Saccenti (C), Franceschini (C), Guernelli (C). Valsanterno sempre pi? seconda in classifica dopo il successo, sofferto pi? del previsto, per 3-2 contro unbisognoso di punti. Nemmeno due minuti e le lumache ...