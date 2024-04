Primavera – Sampdoria-Milan 0-0 | Zeroli suona la carica! | LIVE News

Il Milan sfida la Sampdoria nel 28° turno di Primavera 1. Ignazio Abate ha sciolto ogni dubbio: ecco la sua scelta per Camarda (pianetamilan)

Il Milan Primavera di Ignazio Abate, reduce dalla vittoria in casa della Juventus in campionato, di nuovo in trasferta contro la Sampdoria (pianetamilan)