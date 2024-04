Primavera Due reti per tempo e la Roma fa poker Azzurrini in dieci

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024)4 empoli 0: Marin, Mannini, Keramitsis, Plaia, Oliveras (68’ Ienco), Pagano,no (68’ Vetkal), Pisilli, Marazzotti (81’ Levak), Alessio (73’ D’Alessio), Cherubini (68’ Misitano). All. Guidi. EMPOLI: Vertua, Bacci (84’ Stoyanov), Cesari, Corona (84’ Ansah), Sodero (46’ Nabian), Stassin, Bacciardi, Indragoli, Tosto, Bonassi (28’ Majdandzic), El Biache. All. Birindelli. Arbitro: Cerbasi di Arezzo.: 17’ e 92’ Pisilli, 44’ Marazzotti, 71’ Misitano. Note. Espulso al 57’ Stassin (E) per doppia ammonizione.– Troppaper ladi Birindelli, che pure nel primo quarto d’ora aveva messo paura ai giallorossi con Corona ed El Biache. Al primo affondo, però, i capitolini passano con Pisilli e prima dell’intervallo raddoppiano grazie al ...