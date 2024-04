Prezzi benzina di nuovo alle stelle | perché aumentano e quali sono gli scenari da tenere d’occhio per il futuro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024) Roma, 8 aprile 2024 – La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno venerdì scorso, proprio mentre pendolari del weekend e appassionati delle gite fuori porta si preparavano a partire. Idei carburantiin deciso aumento, come confermano i dati elaborati da Quotidiano Energia sulla base delle comunicazioni dei gestori all'Osservadel Mimit, aggiornati al 7 aprile e resi noti questa mattina. Laal self ha raggiunto 1,911 euro al litro: il massimo da circa sei mesi, ovvero dal 19 ottobre 2023. Tra le cause, il rally del petrolio (che proprio venerdì ha raggiunto i 91 dollari al barile) e l’incremento delle quotazioni internazionali anche dei prodotti raffinati. Cosa dobbiamo aspettarci per le prossime settimane? Lo abbiamo chiesto a Davide Tabarelli, presidente e fondatore di NE-Nomisma ...