(Di lunedì 8 aprile 2024) Amati non solo dalle ospiti che vi soggiornano, i parrucchieri negliodi lusso sono sempre più richiesti anche dalle clienti esterne che si concedono una seduta di bellezza di quiete assoluta, sotto le mani dei parrucchieri più noti, come i tre che vi raccontiamo. Perché la chioma, si sa, è uno dei biglietti da visita più importanti e il taglio, come il colore, sono davvero portatori di stile e di personalità. Capelli, i tagli di tendenza del 2024. Ecco tutte le ispirazioni da copiare alle...

Parrucchieri in hotel, i migliori e dove trovarli - Prenotare in un salone di hair styling all’interno di un hotel in città è una delle ultime frontiere della privacy e dei servizi più esclusivi. Eccone tre da provare per sentirsi una star ...iodonna

Tutto esaurito al Belvedere di Palazzo Lombardia. Aperture anche per il Fuori salone - Più di 3.500 persone sono salite, domenica 7 aprile, fino al 39esimo piano di Palazzo Lombardia, al Belvedere, dopo avere prenotato la visita online. Il "tutto esaurito" preannuncia il possibile succe ...milanotoday

Il salone del Mobile riempie gli alberghi del Varesotto. “Clientela storica, molti stranieri” - L'evento milanese porta una presenza di viaggiatori importante anche nelle strutture alberghiere della nostra provincia, soprattutto nella zona Sud e nel Basso Verbano ...verbanonews