Premier League | altri due punti di penalizzazione per l’Everton | ha violato il FPF

(Di lunedì 8 aprile 2024) Per la seconda volta in stagione,ha ricevuto unain classifica per aver“le regole sulla redditività e sulla sostenibilità della”. Stavolta sono stati 2 idetratti ai Toffees – dopo i 10 tolti a novembre, poi ridotti a 6 in appello -, scivolati così al 16° posto in classifica, appena duesopra la zona retrocessione (18° il Luton, a quota 25). Proprio come il Nottingham Forest – a cui sono stati decurtati 4-, ancheè accusato di perdite superiore al massimo consentito (che corrisponde a 105 milioni di pound in tre stagioni) e dunque di averil PSR (il Fair Play Finanziario). Il club ha annunciato che presenterà ricorso. Di seguito il ...