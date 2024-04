Precipita dal quinto pieno di un palazzo | la tragica morte in provincia di Latina

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 8 aprile 2024) Pubblicato il 8 Aprile, 2024 Una tragedia quella che si è consumata queta mattina, intorno alle ore 8 e 30, in via Gramsci, ad Aprilia. Da quanto si è appreso un uomo, si 46 anni, è caduto dalpiano. Nonostante sul posto si siano subito portati i soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare. Difficile al momento stabilire se si sia trattato di un incidente ma, dai primi riscontri, si pensa che il gesto sia stato volontario. Saranno le indagini dei carabinieri a dover fare luce su quanto effettivamente accaduto.