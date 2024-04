Precipita da un capannone | grave un operaio

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 8 aprile 2024)incidente sul lavoro stamattina a confine tra Latina e Sermoneta. Unto dal tetto di un, da circa otto metri d’altezza, mentre stava svolgendo un intervento di manutenzione Polizia ambulanza – foto repertorio – Ilcorrieredellacittà.comLe condizioni dell’uomo sono apparse immediatamente serie ed è stato disposto il trasporto in elisoccorso, al San Camillo di Roma. Sul posto sono accorsi Vigili del fuoco, Polizia, Asl e 118 per prestare soccorso all’e cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente. su Il Corriere della Città.