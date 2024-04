Precedenti Udinese-Inter | un punto basso da vendicare

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 8 aprile 2024)si giocherà stasera alle 20.45 e ihanno visto una lunga striscia di imbattibilità conclusa nell’ultima partita. Anche se in Friuli raramente si è avuto il tappeto rosso. I– Quello di oggi sarà l’numero 59 in trasferta. Con poco meno della metà delle vittorie, 24, assieme a 14 sconfitte e 20 pareggi. I gol fatti sono 81, l’ultimo di Nicolò Barella, 57 quelli subiti. La prima sfida in assoluto in Friuli è lontanissima nel tempo, un rocambolesco 3-4 del 4 ottobre 1925. Questo, in aggiunta, è il record di reti fatte assieme a un 4-3 del 29 aprile 1990. Contando la sola Serie A l’ha vinto 23 partite, l’12 più 16 pareggi, mentre per quanto riguarda i gol 75 quelli realizzati e 50 subiti. La ...