Post alluvione | il bilancio | 130 cantieri sui fiumi conclusi Bonaccini | “Mancano i rimborsi”

(Di lunedì 8 aprile 2024) Bologna, 8 aprile 2024 – Sono 402 isui corsi d'acqua in Emilia-Romagna per un totale di 343 milioni di euro. A 11 mesi dall'di maggio, ildella Regione Emilia-Romagna è di un terzo già, pari a 130, 158 quelli in corso e 114 in progettazione. Si parla di un territorio che va da Reggio Emilia a Rimini con la maggior parte degli interventi suiSanterno e Idice nei territori di Ravenna e Bologna. Nel dettaglio, parliamo di 84 interventi per 91 milioni a Ravenna, 56 per 96 milioni a Bologna, 53 per 66 milioni per Forlì-Cesena, considerando le zone dove la ripartenza ha bisogno del numero maggiore di lavori. L'assessora all'Ambiente, Irene Priolo, sottolinea come proprio il cantiere dell'Idice sia il più complesso perché non è solo esondato, ma è proprio uscito dal ...