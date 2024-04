Porto abusivo d’armi | spaccio di droga e non solo | raffica di denunce nel sud pontino

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 8 aprile 2024) Minturno, 8 aprile 2024 – Nel corso della serata di sabato 6 aprile, su disposizione del Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina, i militari della Compagnia di Formia, hanno eseguito predisposti servizi ramificati di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati genere. Il focus del servizio è stato prevenire e reprimere il fenomeno della vendita e consumo di sostanze stupefacenti nonché contrastare i reati comuni predatori oltre che quelli rivolti a difendere l’incolumità pubblica. In particolare, infatti, i militari della Sezione Radiomobile del N.O.R.M. di Formia, la Stazione Carabinieri di Itri e la Stazione Carabinieri di Scauri di Minturno (LT) hanno complessivamente segnalato deferendoli in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria, 4 persone per i reati di: •di armi od oggetti ...