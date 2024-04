Ponte Morandi | l’ad di Autostrade Tomasi chiede scusa alle famiglie delle vittime | “Non c’è giustificazione per quello che è successo”

(Di lunedì 8 aprile 2024) “Esprimo il dolore mio personale e di tutta la società perche è, certamente non c’è una. Le scuse sono mie ma anche di tutto il personale, ben sapendo le responsabilità che ha una società che gestisce un bene pubblico”. Così, al termine di un incontro organizzato dall’emittente ligure Primocanale, l’amministratore delegato diper l’Italia Robertoha chiestoai familiari43del crollo del, il viadotto dell’A10 collassato a Genova il 14 agosto del 2018., 56 anni, è alla guida dell’azienda dal febbraio del 2019: già direttore generale con deleganuove opere, è stato scelto come volto simbolo ...

Roma, 8 aprile 2024 – l’ad di Autostrade per l’Italia si scusa per la Strage del ponte Morandi . “Esprimo il dolore mio personale e di tutta la società per quello che è successo e, certamente, non ... (quotidiano)

"Esprimo il dolore mio personale e di tutta la società per quello che è successo e certamente non c'è una giustificazione, le scuse sono mie ma anche di tutto il personale ben sapendo le ... (tg24.sky)

Chiedere scusa: non è facile e quando c'è di mezzo un dolore enorme come quello che provano i parenti delle 43 vittime di Ponte Morandi potrebbe sembrare inutile. Ma Roberto Tomasi , ad di Aspi, ... (gazzettadelsud)

Tomasi (Aspi): «Chiedo scusa per il Ponte Morandi, ora siamo cambiati e investiamo in sicurezza» - Così Roberto Tomasi, amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, ha chiesto scusa ai famigliari delle 43 vittime del crollo del Ponte Morandi avvenuto a Genova il 14 agosto 2018 al termine di ...unionesarda

Morandi, Autostrade si scusa. Possetti: "Le aspettavamo da Castellucci" - GENOVA - " Le scuse dovevano arrivare al momento giusto e dalle persone giuste, non ci possono bastare le scuse dell'attuale amministratore delegato Roberto Tomasi, sarebbero dovute arrivare da Giovan ...primocanale

Ponte Morandi, l'ad di Autostrade per l'Italia Tomasi: "Chiedo scusa" - Chiedere scusa: non è facile e quando c'è di mezzo un dolore enorme come quello che provano i parenti delle 43 vittime di Ponte Morandi potrebbe sembrare ...gazzettadelsud