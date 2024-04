Ponte | l’Amministrazione | “Insieme stiamo scrivendo un nuovo capitolo della nostra storia”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 8 aprile 2024) Tempo di lettura: 9 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma dell‘amministrazione comunale di. Recentemente, si sono levate alcune voci che mettono in discussione il nostro operato. È naturale che in una comunità vivace come la, ogni voce voglia farsi sentire e noi accogliamo ogni opinione con spirito aperto, anche se talvolta ci sembra che alcune di queste siano più eco di un passato lontano che reali contributi al dibattito attuale. Dobbiamo infatti far notare che in meno di un anno, ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo trasformato tantissime promesse in realtà, con un impegno che ha portato a risultati tangibili, e che per conoscerli basterebbe informarsi leggendo l’Albo Pretorio del Comune. Abbiamo messo in moto progetti che spaziano dalla sicurezza alla tutela ambientale, dalla riqualificazione urbana al rilancio ...