(Di lunedì 8 aprile 2024) Una foto che, come prevedibile, ha alzato un polverone. Il rapperha pubblicato su Instagram una foto del suo pellegrinaggioper celebrare la fine del Ramadan. L’artista, nato e cresciuto a Milano ma da genitori Tunisini, non ha mai fatto mistero della sua fede islamica, dovuta alle sue radici. E con quelha voluto ribadire con forza il suo legame stretto con le sue origini, pur essendo italiano a tutti gli effetti. I fan divisi Lo scatto ha fatto parecchio discutere. Tra i commenti, i follower del rapper si: alcuni positivi in cui viene espresso sostegno al cantante: “Un artista così apertamente musulmano é raro. Dio proteggilo non farlo cadere in tentazioni” o anche “Chiamatelo come volete. Finché professa amore va bene qualsiasi Dio”. Poi c’è invece chi ...

Polemica per Ghali in preghiera alla Mecca: i fan si dividono e l'Imam lo bacchetta per il post social

