Poker di Ellera all’Olympia

(Di lunedì 8 aprile 2024) OLYMPIA THYRUS 04 OLYMPIA THYRUS: Quaranta, Siragusa, Dita, Mengoni, Kola, Federici, Poggi, Grassi, Gesuele, Agostini, Sugoni N. A disp.: Pitaro, Giubilei, Mencarino, Bernardini, Sugoni A., Filipponi, Vaccaro, Sugoni M. All.: Sugoni: Guerra, Convito, Bartoli, Consonni, Piccioli, Cenerini, Campelli, Rossi, Bocci, Fioretti, Mennini. A disp.: Segoloni, Mottola, Morlunghi, Tarpani, Ndedi, Scarabattoli, Bellavita, Mariotti, Boldrini. All.: Bisello Ragno Arbitro: Iudicone di Formia (Innocenti-Kkriku di Foligno) Marcatori: 11’ pt Bartoli, 35’ pt Bocci, 28’ st Rossi, 36’ st Boldrini. TERNI - L’ritrova la vittoria dopo quattro sconfitte di fila e lo fa superando 4-0 un’Olympia Thyrus che resta invischiata in zona playout. Gara senza storia che i corcianesi conducono da subito, avendo sbloccato all’11’ con ...