Plumcake prosciutto e olive | semplice e saporito!

(Di lunedì 8 aprile 2024) Una ricetta salata, perfetta da sola come aperitivo o rustico, oppure al posto del pane per accompagnare ad esempio un tagliere ricco di salumi e formaggi. Morbidissimo e senza burro, è digeribile e gustoso e non contiene neppure latte o yogurt. La presenza del parmigiano regala una marcia in più all’impasto, ma se vogliamo un gusto più deciso possiamo sostituirlo con il pecorino. Possiamo offrirlo come aperitivo, per stuzzicare un po’ prima di una cena con gli amici di sempre, oppure portarlo con noi per una scampagnata fuori porta, o ancora adagiarlo sul cabaret di un buffet di compleanno per la gioia di grandi e piccini. Andrà a ruba. Facilissimo da preparare, non necessita di grande manualità e neppure di strumenti particolari, basta mescolare tutto rapidamente: in pochi minuti potremo infornare una vera delizia. Che ne dite di cucinare insieme? Mettiamoci al lavoro, si ...