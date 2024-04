Playlist Spotify con IA | infiniti comandi per la musica più adatta

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di lunedì 8 aprile 2024) Leottenute con l’ausilio dell’IA sono reali e concrete nei primi mercati selezionati. L’intelligenza artificiale entra di prepotenza nel servizio di contenutili, podcast e (da ultimo) anche di audiolibri. Si prospetta una nuova esperienza d’uso per gli utenti che potranno impartirespecifici e ottenere delle liste di canzoni assolutamente in linea con ciò di cui hanno bisogno. La notizia è senz’altro interessante ma vale la pena sottolineare subito che la novità non investe tutto il mondo ma, per ora, soltanto l’Australia e il Regno Unito. In questi selezionati mercati, gli utenti Premium (da ieri 7 aprile) possono procedere in un nuovo modo quando cercano dei nuovi suggerimenti per le loro. Possono impartire dei ...