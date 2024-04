(Di lunedì 8 aprile 2024) La trentesima giornata del girone C di serie D ha riservato due pareggi casalinghi a Breno ed Atletico Castegnato. Un punto che, quando mancano ancora quattro partite alla conclusione, spinge in modo deciso le due bresciane verso i play out. La salvezza diretta, infatti, dista rispettivamente undici punti dai granata e sette dai franciacortini, che saranno costretti a giocarsi tutta la stagione in uno spareggio che, tra l’altro, rischia seriamente di trasformarsi in un derby. L’1-1 interno con la Virtus Bolzano, penultima, è stato accolto con delusione dalla squadra di Guerra, alla quale non è bastato il vantaggio di Pesenti per raccogliere una vittoria che sarebbe stata davvero preziosa. È difficile da commentare il 2-2 al Tassara conquistato in rimonta dai camuni, che, comunque, hanno avuto il coraggio di cancellare con Pierantozzi e Melchiori lo 0-2 con il quale era riuscita ad ...

Pistoiese, club allo sbando. Non si presenta a Lodi. Il Fanfulla vince a tavolino - La squadra lombarda in campo. Ha atteso il triplice fischio. da parte del direttore di gara. per poi tornare a casa.ilgiorno

I toscani non si presentano: vittoria a tavolino per i bianconeri - Gli ospiti non si presentano, vittoria a tavolino per i bianconeri. Ecco cosa è successo Un episodio insolito si è verificato in occasione di un match dilettantistico che ha visto la vittoria a ...juvelive

Pistoiese, la fine più ingloriosa. I debiti impediscono la trasferta. Non si gioca, il futuro è nero - Russo, fedelissima del ’patron’, avrebbe chiesto ai calciatori di giocare raggiungendo Lodi in autonomia. Intanto ieri la Juniores nazionale giocava in trasferta e ha dato tutta se stessa battendo il ...lanazione