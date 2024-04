Piogge e calo delle temperature tra Martedì e Mercoledì

Arriva la burrasca di Carnevale, anche in Puglia . Maltempo in arrivo e ritorno del l'inverno con il ciclone Pulcinella. Gli italiani possono godersi gli ultimi giorni di temperature miti poi... (quotidianodipuglia)

Meteo Italia – goccia fredda si tuffa nel Mediterraneo portando Piogge, temporali e un calo delle temperature - Meteo - ancora alta pressione in Italia ma attenzione all'arrivo di una piccola goccia fredda che porterà un aumento dell'instabilità e un calo termico ...centrometeoitaliano

Sicilia, catastrofe siccità: “Il grano è nano, serve acqua per gli animali” - PALERMO – “Il grano non cresce ed è già ingiallito, le imprese sono in ginocchio e serve acqua e foraggio per gli animali: c’è il rischio che la catastrofe già in corso non si arresti”. Sono le parole ...livesicilia

Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 8 aprile: addio all’anticiclone africano, temperature giù - Oggi ancora temperature sopra la media a Roma e nel Lazio, ma è previsto per mercoledì l'arrivo di una perturbazione che porterà un forte calo delle ...fanpage