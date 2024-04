Piccole storie piene di poesia | illustrazioni capaci di fare sgranare gli occhi a grandi e piccoli | tematiche serissime affrontate con leggerezza Ecco che cosa si muove nell' editoria per l' infanzia e adolescenza | i nomi e i titoli da scoprire e riscoprire E che cosa sta succedendo alla Bologna Children' s Book Fair

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 8 aprile 2024) Calano i lettori in Italia, tutti tranne loro, i bambini e i ragazzi. Con un aumento di oltre 2 punti percentuali tra i 6 e i 14 anni e una sostanziale stabilità tra i 15-17enni, sono i più giovani a leggere – e comprare – di più. Nel giorno dell’apertura della’s(edizione numero 61, dall’8 all’11 aprile 2024) una delle più importanti fiere mondiali dell’per l’, cerchiamo di capire le tendenze di un settore in ottima salute: con 23,5 milioni di copie vendute nel 2023, il 23 per cento del totale del mercato, e ben 291 milioni di fatturato. Dai temi ambientali al fantasy, dall’ascesa dei libri per toddler (i più) ai valori della pace,sinel meraviglioso ...